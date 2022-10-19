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У небі в центрі та на півночі України збили 12 повітряних цілей

Анастасія Диняк

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Протиповітряна оборона ліквідувала 12 російських повітряних цілей в небі над центральною та північною частинами України. Про це повідомили у пресслужбі повітряного командування «Центр».

Так, у середу, 19 жовтня, під час масової атаки росіян на українські міста протиповітряна оборона «відпрацювала» 12 ворожих повітряних цілей.

Станом на 15:00 год. силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» збито 2 крилаті ракети та 8 безпілотників.  Ще 2 крилаті ракети ліквідовано силами ППО Сухопутних військ.

Станом на 16:05 год. у столиці, Київській, Чернігівській та Черкаській областях триває повітряна тривога.

Нагадаємо, 19 жовтня російські військові атакували низку українських міст дронами-камікадзе та ракетами. Зокрема вибухи пролунали у столиці, на Київщині, Чернігівщині, Вінничині та Івано-Франківщині.

Сили оборони збили дві ворожі ракети у небі над Чернігівщиною.

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