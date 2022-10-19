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Росіяни вчергове атакували українські міста

Ольга Денисяка

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Російські військові атакували низку українських міст дронами-камікадзе та ракетами. Зокрема вибухи пролунали у Києві. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Так, у середу, 19 жовтня, під час повітряної тривоги на Київщині та в столиці пролунали вибухи. За даними Кулеби, в області працює ППО.

Мер Віталій Кличко додав, що вибухи пролунали у столиці та Вишгородському районі. Над Києвом сили протиповітряної оборони збили кілька російських ракет.

Як пише Українська правда, близько 15:15 знову було чути звуки вибухів. У деяких районах міста зникло світло та інтернет.

Станом на 15:55 год. на Київщині триває повітряна тривога.

Окрім того, росіяни ракетами та дронами атакували Чернігівщину. Сили оборони Чернігівщини збили дві ворожі ракети над Кіптями. Однак, як повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, у Чернігові таки вибухнув дрон-камікадзе «Shahed-136».

Також вибухи пролунали на Вінничині. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов зазначив, що росіяни атакують ракетами.

Про обстріли на Івано-Франківщині повідомили кореспонденти «Суспільного».

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