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У Львові полатають вулицю Янева

Андрій Котенський

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Завтра на вулиці Янева проводитимуть поточний ремонт, а відтак рух транспорту буде ускладнено. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією Франківської районної адміністрації, у четвер, 20 жовтня, на вул. Янева проводитимуть поточний ремонт окремих ділянок дорожнього покриття. На час ремонтних робіт можливе ситуативне обмеження руху приватного транспорту.

«Враховуючи параметри вулиці Янева – вона вузька і закінчується глухим кутом, буде обмежена можливість руху транспорту на час виконання ремонтних робіт», – повідомили у Франківській РА.

Водіїв приватного транспортузакликають по можливості оминати оминати проїзд вул. Янева. Ремонтні роботи розпочнуться зранку і триватимуть приблизно до 18:00.

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