У Дублянах призупинять газопостачання

У четвер, 20 жовтня, не буде газопостачання у Дублянах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі АТ «Львівгаз»

За даними газовиків, відключення газу повязане із роботами на газопроводах середнього тиску.

Газоостачання не буде на 46 вулицях:

Бандери, Бічна Інститутська, Барвінського, Великого, Галицького, Грушевського, Дачна, Довбуша, Зелена, Горіхова, Довженка, І.Сірка, Івасюка, Інститутська, Київська, Кияка, Козацька, Коновальця, Коцюбинського, Крушельницької, Куліша, Лепкого, Львівська, Мазепи, Незалежності, Паркова, Підкови, Підлісна, Роксолани, Сагайдачного, Садова, Січових Стрільців, Скала-Старицького, Сонячна, Стефаника, Студентська, Стуса, Турчака, Українки, Франка, Хмельницького, Чумацька, Шашкевича, Шевченка, Шептицького, Шухевича.

Припинення газопостачання відбудеться з 9:00, відновлення – після 18:00, в міру виконання робіт.

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