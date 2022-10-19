Путін запровадив воєнний стан на анексованих територіях України

Президент РФ Володимир Путін заявив про запровадження воєнного стану на території анексованих Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України. Документ оприлюднило російське пропагандистське ЗМІ «РИА Новости».

Так, у середу, 19 жовтня, на засіданні Радбезу РФ Путін оголосив про запровадження воєнного стану на Запоріжжі, Херсонщині та Донбасі.

«Мною підписано указ про введення воєнного стану в цих чотирьох суб’єктах Російської Федерації. Він негайно буде направлений на затвердження до Ради Федерації. Про ухвалене рішення проінформована і Державна Дума», – зазначив він.