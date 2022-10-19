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Путін запровадив воєнний стан на анексованих територіях України

Анастасія Диняк

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Президент РФ Володимир Путін заявив про запровадження воєнного стану на території анексованих Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України. Документ оприлюднило російське пропагандистське ЗМІ «РИА Новости».

Так, у середу, 19 жовтня, на засіданні Радбезу РФ Путін оголосив про запровадження воєнного стану на Запоріжжі, Херсонщині та Донбасі.

«Мною підписано указ про введення воєнного стану в цих чотирьох суб’єктах Російської Федерації. Він негайно буде направлений на затвердження до Ради Федерації. Про ухвалене рішення проінформована і Державна Дума», – зазначив він.

Нагадаємо, 30 вересня Путін офіційно заявив про «приєднання» тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України до РФ.

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