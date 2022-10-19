На протезування для українців вже зібрали понад 16 мільйонів гривень

Українці та світова спільнота перераховують одноденний заробіток на протезування війських та цивільних, які потраждали від російської агресії. Вже долучилося понад 12 тисяч людей та компаній і зібрано більше 16 мільйонів гривень. Протези встановлюють у Національному реабілітаційному центрі НЕЗЛАМНІ Першого медоб’єднання Львова. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Для сучасних біонічних протезів для 50 українців потрібно зібрати близько 100 мільйонів гривень. Тож, кампанія триває.

На такий біонічний протез зараз чекає, наприклад, 22-річний військовий Сергій Костюченко. Сергій ще підлітком їздив із батьком на Майдан. Спершу він боронив Україну на Київщині, потім – на Луганщині. В кінці травня підірвався на міні. Тоді була річниця знайомства з коханою Юлією. Він дивом вижив, але втратив руку. Через поранення Сергій хотів покинути кохану, але вона розшукала хлопця і запропонувала одружитися.

«Рік тому всією країною збирали кошти на найдорожчий укол у світі для маленької львів’янки Вікторії. Тоді започаткували акцію «День для Вікторії», і все місто перерахувало понад 6 млн грн. Тоді долучилося багато великих українських та міжнародних компаній, які спершу всередині команди збирали кошти, а потім перераховували на благодійний рахунок. Зараз потрібно зібрати 100 млн грн для поранених військових та цивільних, які потребують протезів. І ми віримо, що це можливо», – говорить співорганізаторка кампанії «День для НЕЗЛАМНИХ» Світлана Крижанівська-Блінова.

Всеукраїнську кампанію «День для НЕЗЛАМНИХ» запустили спільно із благодійною платформою dobro.ua.

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