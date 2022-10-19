РФ втратила ще майже 500 бійців та літак

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 66 280 військових, 2 554 танків, 269 літаків та 242 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 19 жовтня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 66 280 (+430) осіб,

танків ‒ 2 554 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 235 (+16) од,

артилерійських систем – 1 637 (+15) од,

РСЗВ ‒ 372 (+0) од,

засоби ППО ‒ 189 (+1) од,

літаків – 269 (+1) од,

гелікоптерів – 242 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 999 (+14) од,

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 286 (+10),

Крилаті ракети – 323 (+5);

Спеціальна техніка ‒ 146 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.