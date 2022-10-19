На Харківщині зареєстрували понад 1,6 тисячі воєнних злочинів рф

Слідчі Нацполіції зареєстрували на визволених від російських окупантів територіях Харківської області 1601 воєнний злочин росії. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі МВС.

Слідчі підрозділи Національної поліції України реєструють воєнні злочини у звільнених населених пунктах Харківщини. Всього з початку деокупації вже зареєстровано 1601 воєнний злочин, з яких найбільше за ст. 438 КК (порушення законів та звичаїв війни) – 1421 та за ст. 111-1 КК (колабораційна діяльність) – 154.

Попередньої доби поліцейські Харківської області відпрацювали 1399 повідомлень від громадян про правопорушення та події. Зокрема, працівники слідчо-оперативних груп зафіксували за добу десять фактів пошкоджень будинків та інших споруд унаслідок обстрілів і пожеж. Відкрито кримінальні провадження.

Також з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 4200 автомобілів.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 30 осіб.

Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початком деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1478,95 гектара. Вилучено 23 474 вибухонебезпечних предметів, знищено – 2271.

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