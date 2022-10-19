Лукашенко боїться реакції суспільства на участь у війні, – розвідка

Головне управління розвідки повідомляє, білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої «часткової мобілізації» в рф та розуміє, що у випадку оголошення часткової мобілізації в рб, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ГУР Міноборони.

При цьому, за даними розвідки, незаконний білоруський режим все більше усвідомлює усю небезпеку прийняття ним рішення стосовно відкритого приєднання до широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

«Через це Лукашенко намагається продовжувати робити гучні заяви та показувати в. путіну, що своїми діями він виконує союзницькі зобов’язання, відволікаючі значну частину резервів ЗС України від можливого їх застосування на фронті на сході та півдні України», – йдеться в повідомленні.

Крім того, під виглядом активізації мобілізаційних заходів білоруськими спеціальними службами приховано вивчається можлива реакція суспільства та готовність долучитися до протестних заходів.

«Зазначене свідчіть, що самопроголошена білоруська влада не впевнена у підтримці широкими верствами населення рішень щодо участі своєї країни у воєнних авантюрах рф», – підсумували в розвідці.

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