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У Мостиськах у ДТП травмувався літній мотоцикліст

Анастасія Диняк

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Унаслідок зіткнення з автомобілем до лікарні потрапив 63-річний мотоцикліст. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася у понеділок, 17 жовтня, близько 10:00 год. на автодорозі Львів-Шегині у місті Мостиська Яворівського району. За попередніми даними правоохоронців, 33-річний житель одного з сіл Яворівського району на своєму авто ВАЗ 2107 зіткнувся з мотоциклом Musstang MT110-2.

Унаслідок зіткнення 63-річний мешканець міста Судова Вишня Яворівського району отримав травми та був госпіталізований.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років. Наразі поліцейські встановлюють обставини події.

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