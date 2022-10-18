ОСТАННІ НОВИНИ

Росія атакує цивільну інфраструктуру України через невдачі на полі бою, – розвідка Британії

Ольга Денисяка

|

росія через невдачі на полі бою атакує цивільну інфраструктуру України, щоб завдати широкомасштабної шкоди енергорозподільчій мережі. Про це йдеться у короткому зведенні британської військової розвідки, опублікованому у вівторок міністерством оборони Великої Британії у Твіттері.

З 10 жовтня росія посилено завдає удари по об’єктах по всій території України. Вони були здійснені крилатими ракетами, ракетами протиповітряної оборони класу «земля-земля» та наданими Іраном дроном Shahed-136.

«Цілком імовірно, що основною метою цієї ударної кампанії є завдати широкомасштабної шкоди енергорозподільчій мережі України. Оскільки росія зазнає невдач на полі бою з серпня, вона, швидше за все, отримала більшу готовність завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на додаток до українських військових цілей», – йдеться у звіті.

Як повідомляв Львівський портал, зранку 18 жовтня російські війська знову завдали масових ударів по українських містах. Під удар потрапили Київ, Харків, Дніпро, Миколаїв та інші великі міста.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

всі статті
Львівський портал