Росія атакує цивільну інфраструктуру України через невдачі на полі бою, – розвідка Британії

росія через невдачі на полі бою атакує цивільну інфраструктуру України, щоб завдати широкомасштабної шкоди енергорозподільчій мережі. Про це йдеться у короткому зведенні британської військової розвідки, опублікованому у вівторок міністерством оборони Великої Британії у Твіттері.

З 10 жовтня росія посилено завдає удари по об’єктах по всій території України. Вони були здійснені крилатими ракетами, ракетами протиповітряної оборони класу «земля-земля» та наданими Іраном дроном Shahed-136.

«Цілком імовірно, що основною метою цієї ударної кампанії є завдати широкомасштабної шкоди енергорозподільчій мережі України. Оскільки росія зазнає невдач на полі бою з серпня, вона, швидше за все, отримала більшу готовність завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на додаток до українських військових цілей», – йдеться у звіті.

Як повідомляв Львівський портал, зранку 18 жовтня російські війська знову завдали масових ударів по українських містах. Під удар потрапили Київ, Харків, Дніпро, Миколаїв та інші великі міста.

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