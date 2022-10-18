Рада хоче запровадити іспити для отримання громадянства України

Верховна Рада у першому читанні схвалила закон про запровадження обов’язкового іспиту для отримання українського громадянства. Про це йдеться на сайті ВРУ.

Так, у першому читанні 309 народних депутатів підтримали законопроєкт №7606, тепер його мають розглянути у другому читанні. У проєкті пропонують іноземцям перед отриманням громадянства України складати іспити з основ Конституції та історії України, а також з української мови.

«Повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року російської федерації на територію України внесло корективи ставлення держави до інституту громадянства», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, скласти іспити доведеться буде й особам, отримав громадянство нещодавно. Це потрібно буде зробити протягом двох років.

У законі також передбачено уникнення таких іспитів для людей, які мають визначні заслуги перед країною, або надання громадянства яким становить державний інтерес для України. Зокрема йдеться про військових, які служать за контрактом у ЗСУ.

Також від складання іспитів звільняються діти та люди, які мають стійкі психічні чи інтелектуальні порушення.

Зазначимо, що раніше українці створили відповідну петицію, якою пропонували, аби для отримання українського громадянства, кандидатам запровадили тест на знання української мови, історії України та Конституції України, а також вивчити національний гімн.

Петицію підписали понад 25 тисяч людей, тому президент надав відповідь на неї. Володимир Зеленський заявив, що законодавчою сферою займається Кабмін, тому доручив голові уряду Денису Шмигалю опрацювати це питання.

Згодом у Раді зареєстрували проект Закону про внесення змін до Законів України «Про громадянство України» та «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо умов прийняття до громадянства України.