Зеленський відповів на петицію про іспит для отримання українського громадянства

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, яка пропонує ввести обов’язковий іспит для отримання українського громадянства, та доручив опрацювати це прем’єр-міністру Денису Шмигалю. Про це йдеться у відповіді президента на електронну петицію №22/140008-еп.

Відповідну петицію зареєстрували 23 травня. Її підписали понад 25 тисяч людей, тому президент надав відповідь на неї. Автор петиції пропонував, аби для отримання українського громадянства, кандидатам запровадили тест на знання української мови, історії України та Конституції України, а також вивчити національний гімн.

У відповіді президент зазначив, що відповідно до Закону України «Про громадянство України», визначено умови прийняття до громадянства України, однією з яких є володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Вимоги до рівня володіння державною мовою визначає Національна комісія зі стандартів державної мови.

Володимир Зеленський заявив, що законодавчою сферою займається Кабмін, тому доручив голові уряду Денису Шмигалю опрацювати це питання. Про результати розгляду автора електронної петиції повідомлять окремо.

«Згідно з Конституцією України та Законом України Про Кабінет Міністрів України” Уряд України забезпечує проведення політики у сферах освіти і науки, всебічного розвитку і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, проведення державної правової політики, регулює міграційні процеси. Тому я звернувся до Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання», – йдеться відповіді Зеленського.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.