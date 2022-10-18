Прокуратура зайнялась землями, які перед ліквідацією роздала Рясне-Руська сільська рада

Прокуратура подала 13 позовів для повернення землі громаді, які незаконно роздала Рясне-Руська сільська рада. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Франківською окружною прокуратурою міста Львова встановлено, що 2020 році – напередодні припинення своїх повноважень – Рясне-Руська сільська рада незаконно передала у приватну власність кооперативів низку земельних ділянок.

Протягом вересня цього року прокурори заявили 7 позовів до одного з кооперативів про повернення у комунальну власність 7 земельних ділянок. Їхня загальна площа майже 1 га, вартість – понад 7 млн грн.

Загалом прокуратура пред’явила 13 позовів про повернення земельних ділянок, якими незаконно розпорядилася Рясне-Руська сільська рада. Їхня площа становить 21,5 га, вартість – понад 714 млн грн.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Рясне-Руська сільрада напередодні виборів роздала 500 земельних ділянок, 300 із яких – це 58 га львівського ландшафтного заказника «Торфовище Білогорща».

Зазначимо, у 2016 році «вибухнув» гучний скандал довкола земель Рясне-Руської сільської ради. Світло на багатомільйонну аферу чиновників Львівської міської ради вдалося пролити завдяки розслідуванню журналістів Львівського порталу. Так, посадовці Ратуші примудрилися «продати» інвесторам під індустріальний парк понад 23 гектари землі, яка навіть не належить юрисдикції міськради Львова.

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