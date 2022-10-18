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Обстріл Києва 18 жовтня: загинули двоє людей

Ольга Денисяка

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Зранку 18 жовтня російські війська обстріляли енергетичну інфраструктуру Києва. Внаслідок атаки є щонайменше двоє загиблих. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 18 жовтня збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл об’єкту енергозабезпечення на Лівому березі столиці. За попередніми даними, двоє людей загинуло, ще одну поранено. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.

На місці події працюють працівники ДСНС, прокурори, слідчі та експерти, які фіксують черговий злочин РФ.

Кримінальне провадження розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, зранку російські війська обстріляли столицю.  Зафіксували три прильоти в обʼєкт енергозабезпечення на лівому березі у Деснянському районі міста.

Львівський портал повідомляв, що вранці 17 жовтня окупанти також атакували Київ дронами-камікадзе. Зафіксовано чотири удари, в тому числі по житлових будинках у Шевченківському районі. Наразі кількість жертв зросла до чотирьох осіб. Серед загиблих – молода пара, жінка була на 6 місяці вагітності.

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