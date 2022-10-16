ОСТАННІ НОВИНИ

Іран постачатиме ракети для російських окупантів, – WP

Анастасія Диняк

|

Іран ухвалив рішення посилити військову підтримку російських військових та почати забезпечувати їх ракетами. Про це пише The Washington Post.

Так, за даними представників безпеки США та союзників, Іран ухвалив рішення про постачання Росії не лише дронів, а й ракет класу «земля-земля».

Зокрема йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar, двох відомих іранських балістичних ракет малої дальності, які можуть вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів.

Окрім того, Іран готує нові поставки безпілотників, включаючи «десятки» додаткових «Mohajer-6s» та «Shahed-136».

Ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай виступив за надання його країною військової допомоги Україні. Про це він написав у Twitter.

Так, Шай наголосив, що Ізраїль має зайняти чітку позицію щодо війни Росії проти України, особливо після рішення Ірану постачати ракети російській армії.

«Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час Україні отримати військову допомогу, як її надають США і країни НАТО», – написав він.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

всі статті
Львівський портал