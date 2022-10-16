Іран постачатиме ракети для російських окупантів, – WP

Іран ухвалив рішення посилити військову підтримку російських військових та почати забезпечувати їх ракетами. Про це пише The Washington Post.

Так, за даними представників безпеки США та союзників, Іран ухвалив рішення про постачання Росії не лише дронів, а й ракет класу «земля-земля».

Зокрема йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar, двох відомих іранських балістичних ракет малої дальності, які можуть вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів.

Окрім того, Іран готує нові поставки безпілотників, включаючи «десятки» додаткових «Mohajer-6s» та «Shahed-136».

Ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай виступив за надання його країною військової допомоги Україні. Про це він написав у Twitter.

Так, Шай наголосив, що Ізраїль має зайняти чітку позицію щодо війни Росії проти України, особливо після рішення Ірану постачати ракети російській армії.

«Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час Україні отримати військову допомогу, як її надають США і країни НАТО», – написав він.