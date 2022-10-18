Європарламент голосуватиме за визнання Росії державою-спонсором тероризму

Європейський парламент схвалив запит групи Європейських консерваторів і реформістів щодо включення до порядку денного пленарних засідань дебатів про визнання Російської Федерації державою–спонсором тероризму. Як повідомляє Європейська правда, про це заявив депутат Європарламенту від Польщі Боґдан Жоньца.

Під час голосування 201 євродепутат підтримав включення резолюції до дебатів, 99 висловилися проти, ще 61 – утримався.

«Ми раді, що дискусія відбудеться, і що в листопаді ми голосуватимемо за цю резолюцію, що дозволить представити справжні відносини між Росією та ЄС і покаже варварство Путіна та його оточення, а також тих із Західної Європи, які мають з ним бізнес», – прокоментував Жоньца.

Очікується, що резолюція буде обговорена й винесена на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.

Як повідомляв Львівський портал, напередодні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом.

ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.

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