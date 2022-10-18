Гравці більярдного спорту придбали автомобіль для ЗСУ

На командному чемпіонаті України з більярдного спорту гравці зі Львова та з різних регіонів України зібрали кошти на автомобіль для ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За інформацією федерації більярдного спорту Львова, три дні поспіль з 15 жовтня у львівському клубі «В2В» тривав командний (2х2) чемпіонат України з більярду, участь у якому взяли 60 спортсменів з 20 регіонів України.

Інноваційний формат турніру забезпечив безкомпромісну боротьбу до самого фіналу. Львів’яни посіли 4-те та 5-те місця, бронзові призери – команда братів Сеників з Тернополя, а у фіналі Андрій Клестов та Володимир Перкун (обидва з Києва) переграли Ярослава Тарновецького з Чернівців та Микиту Адамця з Кривого Рогу.

Попри запеклу боротьбу усіх учасників об’єднала одна спільна мета – збір коштів на автівку для ЗСУ. Під час турніру від учасників та небайдужих глядачів було зібрано 35 тисяч гривень. Також частину коштів додали гравці Львівської федерації більярдного спорту, які постійно акумулюють кошти на потреби ЗСУ та клуб «В2В» і залучені ним спонсори та партнери, зокрема ютуб-канал Billiardnews, який забезпечив інформаційну підтримку заходу та онлайн-трансляції матчів.

Зараз повнопривідний автомобіль Hyundai SantaFe проходить техпідготовку, після чого буде відправлено в третю роту другого взводу 10-го Окремого стрілецького батальйону Територіальної оборони міста Львова.

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