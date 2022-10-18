Андрій Єрмак: «Червоний Хрест не працює над захистом наших полонених»

Про неготовність Міжнародного комітету Червоного Хреста працювати в Україні над захистом полонених, які потрапили до рук російських окупантів:

На жаль, ми не побачили готовності Міжнародного комітету Червоного Хреста зробити все можливе для захисту українських бранців.

Ми бачимо разючі масштаби воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноцидних злодіянь росії проти українських військовополонених. Вони вимагають від усіх організацій, що опікуються дотриманням норм і вимог міжнародного гуманітарного права, щонайменше чіткої позиції та рішучості.

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), на жаль, не приєдналися до поїздки української делегації на контактну лінію в Запорізькій області.

Минулого тижня, під час відеорозмови з президентом Червоного Хреста Мір’яною Еггер, я закликав представників МКЧХ відвідати разом з українською делегацією контактну лінію й вимагати допустити місію організації на тимчасово окуповану територію для перевірки стану українських полонених в Оленівці.

У понеділок до контактної лінії в Запорізькій області прибули уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, радник керівника Офісу Президента Дарія Зарівна та народні депутати Марія Мезенцева, Єгор Чернєв, Денис Маслов і Олена Хоменко.

Однак представники МКЧХ до української делегації у цій поїздці не приєдналися.

Війна – це іспит як для людей, так і для міжнародних організацій. На жаль, Червоний Хрест не просто терпить порушення росіянами всіх норм міжнародного права, а й робить це мовчки.

Україна очікує й вимагає від Міжнародного комітету Червоного Хреста належної рішучості в отриманні доступу до українських бранців в Оленівці. Адже саме для таких завдань і було створено організацію.

Головною перешкодою у прибутті місії МКЧХ до місця примусового утримання українців в Оленівці є насамперед деструктивна й цинічна позиція рф. Водночас, на жаль, ми не бачимо, що МКЧХ працює над захистом наших полонених. Українське суспільство цього не бачить. Не бачать рідні захисників.

Українська сторона має всі підстави очікувати рішучих проактивних дій МКЧХ з імплементації його гуманітарного мандата, а також чіткої публічної позиції та комунікації всіх його дій, спрямованих на подолання найгострішого гуманітарного виклику у Європі.

Закликаю до активних кроків інші міжнародні організації та гуманітарних акторів, прямий правозахисний мандат яких не має дозволяти їм стояти осторонь і пасивно спостерігати, як росія продовжує скоювати найжорстокіші злочини сучасності».

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