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ЗСУ відбили атаки росіян біля восьми населених пунктів, – Генштаб

Ольга Денисяка

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17 жовтня сили оборони України відбили атаки російських військових в районах восьми населених пунктів на Донеччині. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області.

За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження підрозділів противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Мелітополь Запорізької області поранено понад 40 окупантів. В Бердянську знищено склад боєприпасів. В населеному пункті Воскресенка – до 30 поранених загарбників, Василівка – до 25 поранених. Кількість загиблих, яку окупанти намагаються приховати, уточнюється.

В Херсоні окупанти змушені залучати підрозділи росгвардії до інженерного обладнання позицій навколо міста. Одночасно вживаються заходи щодо вивезення колаборантів та їхніх сімей на територію тимчасово окупованої території АР Крим.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад 11 ударів. Підтверджено ураження 10 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 25 ворожих БпЛА «Shahed -136».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО, 2 склади боєприпасів та інші військові цілі противника.

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