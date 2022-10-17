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Україна повернула з російського полону 108 жінок

Ольга Денисяка

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17 жовтня Україна та Росія провели черговий масштабний обмін полоненими – з полону звільнили 108 жінок. Про це повідомив у Facebook голова офісу президента Андрій Єрмак.

Це був перший цілковито жіночий обмін. Серед звільнених жінок є 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 – рядових та сержантів. З них – 35 захисниць із ЗСУ, 32 – Військово-морських сил, 12 – тероборони, 8 – НГУ, включно з 2 із «Азову», 5 – ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних.

Серед звільнених були дівчата, незаконно ув‘язнені в ордло, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення. Зараз всі жінки будуть проходити медичний огляд та реабілітацію.

«Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за «надто проукраїнську позицію», яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані «шпигунство» та «тероризм», – йдеться в повідомленні.

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