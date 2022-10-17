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Полонені на Харківщині окупанти катували учасників АТО

Наталя Дуляба

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Правоохоронці встановили особи чотирьох російських загарбників, які під час окупації Харківщини катували учасників АТО. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

Як встановило слідство, цьогоріч на початку вересня під час окупації смт Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії та двоє військовослужбовців 16 окремої бригади спеціального призначення ГУ Генштабу ЗС РФ катували трьох учасників АТО.

Окупанти викрали чоловіків, одягнувши їм на голову мішки та зв’язавши руки, та утримували в ямі на території місцевої бази відпочинку. Українські ветерани не отримували ні їжі, ні води.

«Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках. Підозрювані влаштовували чоловікам допити для отримання інформації про інших жителів смт Борова, які брали участь в АТО в 2014-2015 роках. Після катувань російські військові відпустили потерпілих», – кажуть прокурори.

Після деокупації Харківщини військові з країни-агресорки потрапили у полон. Їм уже оголосили підозри за ч.2 ст.28 та за ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України (злочин, скоєний за попередньою змовою групи осіб; порушення законів та звичаїв війни).

На воєнних злочинців чекає від 8 до 12 років за ґратами.

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