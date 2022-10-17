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Львівські медики прооперували хлопчика з 24-сантиметровим каменем у нирці

Ольга Денисяка

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Спеціалісти відділення урології дитячої лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова видалили 13-річному Павлові з Донеччини рідкісний у дітей кораловидний камінь всього через 5-міліметровий розріз. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Камінь, площею 24 см, заблокував нирку дитини. Рідкісний кораловидний утвір лікарі у Львові видалили через маленький розріз. Такий камінь зазвичай формується вже в дорослому віці, але 13-річний Павло з народження має ДЦП, а також епілепсію. Великий камінь з’явився через малорухливість та велике навантаження організму ліками. Тому медики відділення урології дитячої лікарні святого Миколая роздробили та видалили його без розрізу й через 5-міліметровий отвір. Мініінвазивне втручання виконали методом перкутаної нефролітотрипсії (PCNL).

Павло – із прифронтової Дружківки. Спочатку лікувався у Харкові, пізніше через війну та хворобу сина сім’я переїхала до Львова. Уже тут медики виявили: вся порожнина нирки була виповнена утворенням, розміром 8х3 см. І вже не було місця, де могла б збиратися сеча. Простіше кажучи, орган просто не міг виконувати своєї функції. Так, через невеликий прокол та з допомогою півміліметрової металевої трубки, камери та ультразвукової приставки, спеціалісти роздробили камінь. А його частинки вибили назовні постійним потоком рідини. Відновлення після такої операції – швидке. Пацієнта уже виписали.

Зазначимо, що найменша дитина з кораловидним каменем у нирці, яку у своїй практиці лікували спеціалісти урологічного відділення лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова, мала лише 9 місяців.

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