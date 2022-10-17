Львів’ян кличуть здавати кров

Перше територіальне медоб’єднання Львова потребує поповнення запасу донорської крові. Всіх небайдужих просять прийти і здати кров. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Медики потребують усіх груп крові. Тому донорів чекають на вул. Миколайчука, 9 (перший поверх). Обов’язковий попередній запис за телефоном: 0-800-333-003.

«Наші запаси крові та її компонентів вичерпуються, а донорську кров наші пацієнти потребують щодня. Тому запрошуємо ставати донорами і допомогти нам рятувати життя українців», – закликають лікарі.

Зауважимо, що донором крові може бути кожна здорова віком від 18 до 60 років, яка не має медичних протипоказань і важить більше 50 кг. Медики кажуть, що здавати кров безпечно і навіть корисно, адже це сприяє самовідновленню організму та профілактиці серцево-судинних захворювань.

Як підготуватися до здачі крові, читайте за цим посиланням.

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