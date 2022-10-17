Геншаб розповів, скільки ударів рф завдала по Україні 17 жовтня

17 жовтня російські війська завдали 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них Київ, Запоріжжя; Козача Лопань і Стрілеча Харківської області; Красногорівка, Терни, Соледар і Мар’їнка Донецької області, Білогірка Херсонської області; а також інші населені пункти Вінницької, Дніпропетровської, Миколаївської та Сумської областей.

Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed -136.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Проводиться планова ротація підрозділів збройних сил республіки білорусь, що залучаються до охорони державного кордону. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА “Shahed -136” з території республіки білорусь.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Попівка і Ходино Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Козача Лопань, Огірцеве та Гатище;

на Краматорському напрямку – з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка, Стельмахівка, Зарічне, Киселівка, Терни та Ямполівка;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 25 населених пунктів. Серед них – Велика Новосілка, Павлівка, Ольгівське та Малі Щербаки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснює оборону раніше зайнятих рубежів та позицій. Обстрілює об’єкти військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

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