Україні більше потрібне посилення ППО, а не танки, – Німеччина

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що наразі пріоритетом є посилення протиповітряної оборони України. Про це пише Європейська правда.

Так, Бербок наголосила, що «подальша підтримка буде, особливо у сфері ППО».

«На початку тижня ми побачили, наскільки важлива протиповітряна оборона. На щастя, половину ракетних атак на Київ вдалося перехопити, в тому числі завдяки нашим постачанням зброї», – зазначила вона.

Натомість посадовиця вважає оснащення України танками менш пріоритетним.

«Якщо говорити про згадані вами танки, вони вже постачаються іншими країнами в рамках “кільцевої” схеми обміну. Крім того, завдяки просуванню на схід українські війська змогли захопити велику кількість російських танків. Тому питання танків зараз стоїть не так гостро, як питання протиповітряної оборони», – пояснила вона.