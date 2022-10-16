РФ знову погрожує Євросоюзу припиненням поставок газу

Росія припинить постачання газу до ЄС, якщо країни-члени приймуть рішення обмежити ціни. Про це пише Європейська правда.

Так, голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Росія припинить постачання газу у разі запровадження обмежень на його ціну. За його словами, запровадження ліміту цін порушує умови контрактів.

«Ми керуємося тими контрактами, які підписано. Таке одностороннє рішення – це, звичайно ж, порушення суттєвих умов контракту, яке спричиняє припинення поставок», – зазначив він.

Зауважимо, країни Євросоюзу протягом кількох тижнів обговорюють обмеження цін на російський газ, але наразі погодити рішення не вдалося.

Нинішні ціни на газ майже на 90 відсотків вищі, порівняно з минулим роком, більшість країн ЄС прагнуть встановити граничну ціну на паливо, але їм важко досягти згоди щодо того, в якій формі це має бути. Зокрема планують або увести обмеження ціни на весь газ, або ж трубопровідний газ, чи лише на газ, який використовується для виробництва електрики.

Наступного тижня Брюссель оприлюднить пропозиції щодо початку спільної купівлі газу протягом кількох місяців і розробки альтернативного орієнтиру ціни на газ в межах заходів з приборкання росту цін на енергоносії.

Як повідомляв Львівський портал раніше, Європа може імпортувати майже на 40% більше скрапленого газу ніж торік, завядки чому вдастся компенсувати повну зупинку постачання газу з Росії.