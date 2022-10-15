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ЗСУ відбили атаки росіян на трьох напрямках, – Генштаб

Ольга Денисяка

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Сили оборони України відбили атаки російських військ Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове на Краматорському напрямку, Яковлівка, Берестове, Бахмут, Бахмутське та Опитне на Бахмутському напрямку, Красногорівка, Невельське, Первомайське, Мар’їнка та Побєда на Авдіївському напрямку.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 30 ударів. Підтверджено ураження 23 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 6 БпЛА та один вертоліт ворога.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів. Також в зону вогневого ураження потрапили позиції ворожої артилерії та інші важливі військові цілі.

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