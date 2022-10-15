Жодна дія росії у війні не стала несподіванкою, – Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що з початку війни армія росії не змогла зробити нічого такого, що стало б несподіванкою для України. Про це йдеться в Телеграмі ГУР Міноборони.

Керівник воєнної розвідки України запевнив, що всі дії окупантів були передбачуваними. Також він заявив, що українські військові є одними з найкращих фахівців у світі, оскільки мають унікальний досвід.

«Після цієї війни однозначно багато з військової науки, тактики ведення бою, стратегії буде змінено – виходячи з того, як просувалася ця війна. Безсумнівно, українські військовослужбовці вже є одними з найкращих фахівців у світі. Хоча б з тієї причини, що це перша після Другої світової повністю конвенційна війна, в якій застосовуються абсолютно всі наявні типи озброєння – від крилатих ракет повітряного базування, до крилатих ракет з підводних човнів. Хай там як, ми маємо справу з досить потужним ворогом. Але, як ми всі побачили, українська армія змогла вистояти, рухається вперед, контрнаступ просувається, і з кожним днем наша перемога стає дедалі ближчою», – наголосив генерал-майор Кирило Буданов.

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