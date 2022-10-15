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Уряд дозволив виїжджати з України ще одній категорії чоловіків

Ольга Денисяка

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Уряд розширив можливість виїзду за кордон певним категоріям представників авіаційної галузі. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

З країни дозволили виїжджати чоловікам, які:

  • належать до авіаційного персоналу,
  • є державними інспекторами з авіаційного нагляду,
  • є особами, уповноваженими на проведення перевірок Державіаслужби,
  • є працівниками Державного авіаційного підприємства «Україна».

Цим категоріям дозволяється виїзд за кордон під час воєнного стану, якщо вони прямують для роботи за кордоном або тренажерної підготовки.

Нагадаємо, що зараз чоловікам від 18 до 60 років загалом обмежений виїзд за межі України. Винятки прописані в постанові уряду №57, яка передбачає правила перетину кордону громадянами України в період воєнного стану.

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