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У Львові встановлюють інформаційний центр пам’яті Героїв Небесної Сотні

Ольга Денисяка

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У сквері на вулиці Кривоноса почали роботи зі встановлення інформаційного центру пам’яті Героїв Небесної Сотні. Споруду, що поєднуватиме дзеркальні матеріали та кортен, планують облаштувати до грудня. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначається, що інформаційний центр буде складатися з двох приміщень. В одному розташується, власне, сам інформаційний центр, а в іншому – кімната для охоронця з вбудованим санвузлом.

«Саму споруду з одного боку оздоблять дзеркальним матеріалом для злиття з середовищем, а з іншого – металом кортеном. Покрівля даху буде плоскою, з мінімальними ухилами та внутрішнім водовідведенням, а форма – максимально простою для легкого сприйняття», – розповіли у Львівському комунальному підприємстві «Зелений Львів», яке курує створення центру.

Роботи, відповідно до укладеного договору, розпочало виконувати ТзО «Екобудінвест плюс».

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