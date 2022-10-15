ОСТАННІ НОВИНИ

На деокупованій Херсонщині знайшли російську «військову форму» на дітей

Ольга Денисяка

|

Служба безпеки України встановила, що в обмін за голоси на псевдореферендумі рашисти пропонували людям «військову форму» на дітей. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ.

На деокупованій Херсонщині співробітники СБУ знайшли ще одну штаб-квартиру рашистів у селі Новоолександрівка. Приміщення сільської ради окупанти використовували як базу для проведення «референдуму».

«Серед агітаційних матеріалів правоохоронці виявили там велику партію дитячого одягу у мілітаристичному стилі. Ці речі один в один копіювали одяг російських загарбників і були призначені для місцевих жителів як заохочення прийти і проголосувати на фейковому волевиявленні», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними СБУ, українців намагалися підкупити безкоштовними продуктами харчування.

Втім, коли ворог побачив, що місцеві жителі уникають участі у псевдореферендумі, вони вдалися до погроз та махінацій.  Так, схиливши декількох колаборантів до співпраці, вони дали їм по два озброєних військовослужбовця рф і почали «обхід» кожного будинку. Якщо люди не відкривали двері, окупанти все одно враховували всіх прописаних за адресою як голоси «за».

СБУ уже задокументувала ці злочини і отримала списки, установчі дані та всю необхідну інформацію на кожного колаборанта. Всі причетні до злочинів проти основ національної державності будуть неодмінно покарані.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

всі статті
Львівський портал