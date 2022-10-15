На деокупованій Херсонщині знайшли російську «військову форму» на дітей

Служба безпеки України встановила, що в обмін за голоси на псевдореферендумі рашисти пропонували людям «військову форму» на дітей. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ.

На деокупованій Херсонщині співробітники СБУ знайшли ще одну штаб-квартиру рашистів у селі Новоолександрівка. Приміщення сільської ради окупанти використовували як базу для проведення «референдуму».

«Серед агітаційних матеріалів правоохоронці виявили там велику партію дитячого одягу у мілітаристичному стилі. Ці речі один в один копіювали одяг російських загарбників і були призначені для місцевих жителів як заохочення прийти і проголосувати на фейковому волевиявленні», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними СБУ, українців намагалися підкупити безкоштовними продуктами харчування.

Втім, коли ворог побачив, що місцеві жителі уникають участі у псевдореферендумі, вони вдалися до погроз та махінацій. Так, схиливши декількох колаборантів до співпраці, вони дали їм по два озброєних військовослужбовця рф і почали «обхід» кожного будинку. Якщо люди не відкривали двері, окупанти все одно враховували всіх прописаних за адресою як голоси «за».

СБУ уже задокументувала ці злочини і отримала списки, установчі дані та всю необхідну інформацію на кожного колаборанта. Всі причетні до злочинів проти основ національної державності будуть неодмінно покарані.

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