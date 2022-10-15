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Мобілізованим з рф не вистачає одягу, прибули частково в цивільному, – Генштаб

Ольга Денисяка

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Через погане матеріальне забезпечення мобілізованих російських військових до Запорізької області прибув підрозділ РФ, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook за 15 жовтня.

«Залишається проблемним питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацією. Так, в відзначено прибуття в місто Пологи Запорізької області підрозділу російської федерації, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг», – повідомив Генштаб.

В збройних силах російської федерації продовжується робота з пошуку можливих варіантів поповнення підрозділів, що зазнали втрат в боях на території України. Так, за наявною інформацією, командири всіх рівнів військово-морського флоту російської федерації розпочали агітаційну роботу з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу.

Військовослужбовцям пропонуються високі виплати, покращений соціальний пакет та гарантія служби поза лінією зіткнення.

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