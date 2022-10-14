ЗСУ вдарили по ще трьох пунктах управління рф

У неділю, 14 жовтня, ракетні війська і артилерія уразили три пункти управління, вісім районів зосередження та три склади боєприпасів рф. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Так, авіація Сил оборони завдала тринадцять ударів. Підтверджено ураження дванадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також одного зенітного ракетного комплексу противника. Також ракетні війська і артилерія уразили три пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та три склади боєприпасів.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення значної кількості особового складу противника за попередні дні. Так, в результаті ефективних дій Сил оборони в районах населених пунктів Хлібодарівка Донецької області, Токмак Запорізької області та Токарівка Херсонської області, окупанти втратили до 150 осіб загиблими та близько 100 – пораненими. Також знищено 3 комплекси С-300 та до 10 одиниць іншого озброєння та військової техніки.

За попередньою інформацією, в районі залізничної станції в місті Антрацит Луганської області, наші воїни знищили значну частину озброєння та військової техніки противника, що транспортувалася залізничним транспортом. Кількість та характер ушкоджень уточнюються.

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