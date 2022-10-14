В Криму окупанти готуються «евакуйовувати» музеї, – Генштаб

Так звана «влада» тимчасово окупованого Криму видала наказ про порядок евакуації місцевих музеїв. Про це 14 жовтня повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

На тимчасово окупованій території українського Криму окупаційна влада видала наказ, в якому визначила порядок евакуації музеїв. Зокрема, для музеїв тимчасово окупованого регіону затверджено плани внутрішньої (в межах окупованого регіону) та зовнішньої (на територію російської федерації) евакуації. Першочерговій евакуації підлягають експонати, що мають найбільшу матеріальну цінність.

Водночас в тимчасово зайнятому місті Херсон окупанти вилучили з місцевого річкового порту 13 з 15 плавзасобів баржевого типу для перевезення особового складу та техніки через річку Дніпро.

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