У ЗСУ розповіли, скільки жінок захищають Україну

У Збройних силах України понад 40 тисяч жінок перебувають на військових посадах. Понад 5 тисяч з них в умовах повномасштабної війни знаходяться на передовій – в районах, де ведуться активні бойові дії. Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, передає Українська правда.

За його словами, 8 тисяч з військовослужбовиць проходять службу на офіцерських посадах. Серед жінок-військових є командири батарей, взводів, машин і командири відділень безпілотної авіації, а також снайпери.

«Коло професій, які освоїли наші жінки, абсолютно не поступається чоловікам. Тому можна ствердно сказати, що жінки і чоловіки разом несуть важку ношу військової служби і виконують завдання щодо відсічі збройної агресії. Моя велика шана всім жінкам, які прийшли служити у війську», – наголошує Наєв.

Нагадаємо, як раніше повідомляв президент Володимир Зеленський, в українській армії жінки становлять 22% – це один із найбільших показників серед країн Європи.

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