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ТОП-100 найвидатніших українців: Ахмєтов, Тимошенко, Щербицький, Якукович…

Андрій Котенський

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Соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила «Народний ТОП» видатних українців усіх часів, до якого потрапило ряд одіозних персон та навіть вигаданий персонаж Тарас Бульба, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Соціологи запевняють, що сформували рейтинг за допомогою відкритого опитування респондентів, які не отримували жодних списків чи підказок, а називали імена відомих особистостей, котрих вони вважають достойними цього рейтингу.

Лідером рейтингу «Народний ТОП» вчергове став Тарас Шевченко (63,9%). До першої п’ятірки найвидатніших українців також увійшли Володимир Зеленський (29,8%), Леся Українка (19,6%), Богдан Хмельницький (17,3%) та Степан Бандера (12,8%). Також в десятці «Народного ТОПу» Михайло Грушевський (11,6%), Iван Франко (10,1%), Iван Мазепа (8,8%), В’ячеслав Чорновіл (8,7%) та Валерій Залужний (7,7%).

До другої десятки увійшли Григорій Сковорода (6,7%), Василь Стус (3,4%), Володимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрий (2,5%), Леонід Кравчук (2,5%), Іван Сірко (2,4%), Віталій Кличко (2,2%), Олександр Усик (2,2%), Андрій Шевченко (1,8%) та Петро Сагайдачний (1,8%).

В третій десятці: Роман Шухевич (1,7%), Леонід Кучма (1,5%), вигаданий персонаж Тарас Бульба (1,5%), Іван Котляревський (1,4%), Ліна Костенко (1,3%), Ігор Сікорський (1,2%), Петро Порошенко (1,2%), Михайло Коцюбинський (1,1%), Микола Амосов (0,9%) та Павло Скоропадський (0,9%).

До топ 100 також потрапили: політик Юлія Тимошенко (№38), політтехнолог Михайло Подоляк (№44), комуніст який зросійщував Україну Володимир Щербицький (№47), генсек ЦК КПРС Леонід Брежнєв (№51), дружина чинного Президента України Олена Зеленська (№64), президент утікач Віктор Янукович (№66), колишній регіонал і олігарх Рінат Ахмєтов (№78), радянська акторка та співачка Людмила Гурченко (№81), боксер який вважає рашистів і українців одним народом, прославляє церкву московського патріархату і виступає під прапором Білгород-Дністровська, замість України – Василь Ломаченко (№88), один із керівників українського комуністичного руху опору Сидір Ковпак (№92).

Всього респонденти вказали 148 імен. Разом з тим близько 8% опитаних не змогли назвати (згадати) жодного видатного українця.

Опитування проводили 8-9 жовтня серед повнолітніх українців в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.

Вибірка становила 1000 осіб, вона репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування – телефонні інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%.

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