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США анонсували новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн, – Reuters

Ольга Денисяка

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Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет військової допомоги Україні на 725 мільйонів доларів. Про це пише Reuters із посиланням на двох поінформованих американських посадовців.

В новому пакеті будуть додаткові боєприпаси, а також військові автомобілі HMMWV. Суттєвого нового озброєння чи засобів протиповітряної оборони не очікується.

Коли саме буде оголошена нова військова допомога Вашингтона, не уточнюється. Але посадовці США наголосили, що вміст і вартість можуть змінюватися до останнього.

Цей пакет допомоги від США стане першим після масованих ракетних ударів росії по Україні протягом останніх днів.

Загальна військова допомога США Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 16,8 мільярда доларів.

Додамо, що напередодні міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що кілька перших установок зенітно-ракетного комплексу NASAMS США поставлять Україні вже в жовтні.

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