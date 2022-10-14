Ніхто і ніщо не зупинить нас, – Залужний привітав українських захисників та захисниць

Сьогодні, 14 жовтня, Україна відзначає День захисників і захисниць. Привітав українських Героїв і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Так, Залужний привітанні захисників і захисниць зі святом та наголосив, що українці продовжать боротися за свою свободу та обороняти власну країну.

«У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми тримались за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії. А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас», – заявив він.

Також Головнокомандувач додав, що спротив російським окупантам довів, що бути українцем – це мати сміливість боротися за свою свободу.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> До привітань також долучився президент України Володимир Зеленський. Він опублікував відеопривітання до Дня захисників і захисниць і назвав українських воїнів абсолютними героями.

«Ви б’єтеся за Україну, незалежність і волю для усіх наступних поколінь. Абсолютні Герої. Люди з великої літери. Наші захисники й захисниці», – зазначив Зеленський.

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Довідка. День захисників і захисниць України – державне свято України, що відзначається 14 жовтня (водночас зі святами Покрови Пресвятої Богородиці та Днем Українського козацтва).

Започатковано 14 жовтня 2014 року президентським указом з назвою День захисника України. З 2015 року є державним святом і неробочим днем.

Нагадаємо, раніше Львівський портал писав, що 14 липня 2021 року Верховна Рада України перейменувала свято на «День захисників і захисниць України».

Також 12 жовтня 2015 року НБУ ввів в обіг монету «День захисника України», яка надалі розпочала серію монет «Збройні Сили України».