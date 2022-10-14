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На Львівщині в ДТП загинули два пішоходи

Анастасія Диняк

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13 жовтня на Львівщині автомобілі збили двох чоловіків, які від отриманих травм померли на місці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у четвер, 13 жовтня, близько 19:50 год. на автодорозі Львів-Дрогобич неподалік села Грімне Стрийського району водій автомобіля Opel Astra, 33-річний житель одного з сіл Львівського району збив пішохода. Від отриманих травм 26-річний львів’янин загинув на місці.

Окрім того, ще одна аварія сталася близько 20;15 год. на автодорозі Мукачево-Івано-Франківськ-Рогатин-Львів у селі Давидів Львівського району. За попередніми даними правоохоронців, 52-річний житель одного з сіл Львівського району на своєму Volkswagen Transporter збив чоловіка віком близько 40 років. Пішохід від отриманих травм помер на місці події, його особа встановлюється.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини подій.

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