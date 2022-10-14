Львівські медики нарощують 18-річній дівчині кінцівку

У лікарні святого Луки Першого медичного об’єднання медики виконали унікальну операцію для нарощування ноги 18-річній дівчині, щоб вона змогла нормально ходити. За шість місяців кінцівки дівчини порівняються і вона зможе повноцінно пересуватися. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За даними медиків, настя народилась з коротшою на декілька сантиметрів ніжкою, тому не могла повноцінно займатись спортом та навіть ходити.

«Коли Насті було три місяці, мама помітила, що одна ніжка в дівчинки коротша за іншу. У дитини діагностували вкорочення правої нижньої кінцівки майже на 4 сантиметри. Відтоді – багато консультацій, спеціальне взуття та постійне носіння компенсатора – спеціального ортопедичного виробу. Дівчина не могла нормально займатись спортом та навіть ходити. З часом її почали турбувати болі в хребті. Через це вона й наважилась на складне тривале лікування», – йдеться у повідомленні.

Ортопед-травматолог лікарні святого Луки, кандидат медичних наук Назар Гнатейко спільно з професором кафедри травматології, ортопедії та ЛНМУ ім. Данила Галицького Олександром Корольковим виконали складне втручання, під час якого у кістку встановили апарат, що буде її розтягувати. Цей процес триватиме шість місяців. Таким чином на місці розтягнення наростатиме кісткова тканина, яка згодом виконуватиме функції здорової кістки.

Оперативне втручання тривало близько 2,5 годин. Зараз дівчина знаходиться під динамічним спостереженням медиків. Вона вже ходить з допомогою милиць та займається лікувальною фізкультурою.

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