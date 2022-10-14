Італійські пристрасті у Львові: Глядачів запрошують на зіркову виставу «Жінка над нами»

У суботу, 15 жовтня о 19 год у Палаці культури «РОКС» (вул. Федьковича, 54/56) відбудеться вистава «Жінка над нами» за п’єсою італійського драматурга та кіносценариста Альдо де Бенедетті. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

У ролях – незрівнянна Лілія Ребрик, маестро Лесь Задніпровський та зірка телеекранів Костянтин Костишин у постановці легендарного режисера Валерія Астахова.

На глядачів чекає неймовірна театральна постановка з нестримною італійською пристрастю, чітко впізнанним смаком інтриги, ноткою хитрощів і таким приємним післясмаком щирого сміху.

Український актор театру, кіно та дубляжу, народний артист України маестро Лесь Задніпровський розповів про особливу любов українців до своєї землі:

«Ми нікуди з цієї землі не підемо. Ми любимо свою державу, віримо в Україну. Тут могили наших предків, тут наші святині, тут наша культура, наша мова і наш український театр. Будемо ми – будуть наші діти. Любіть свою мову, свою культуру, ходіть до театру!

Сподіваюсь, ми доставимо Вам максимум задоволення, хорошого настрою і любові! До зустрічі!», – підкреслив Лесь Задніпровський.

Водночас заслужений артист України Костянтин Костишин додав: «Сподіваюсь, Ви отримаєте шалене задоволення від сюжету п’єси та гри акторів».

Непередбачуваний сюжет розгортається навколо чарівної журналістки Паоли.

Відомий політик Леоне з першого погляду закохується в неї. Кохання настільки затьмарює йому розум, що не дивлячись на свій поважний вік, він втрапляє в вельми цікаву авантюру, яку вигадав його новий приятель – драматург П’єро…

«Панове, я хочу запросити вас на виставу з дивовижною назвою «Жінка над нами»!

Залишилося вгадати, хто ж ця жінка?», – інтригує Лілія Ребрик.

Приходьте, щоб побачити! Квитки можна придбати за посиланням karabas.com.

Зібрані на виставі кошти буде передано на потреби ЗСУ.

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