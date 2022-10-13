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Зеленський заявив, що своїми атаками РФ планує залишити Європу без газу

Анастасія Диняк

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Президент Володимир Зеленський наголосив, що РФ може вдарити по газотранспортній системі України, щоб залишити Європу без газу та вимагати запустити «Північний потік 2». Про це пише hromadske.

Так, за словами Зеленського, росіяни можуть вчинити теракт на своїй території, щоб звинуватити Україну та «у відповідь» ударять по українській по газотранспортній системі.

«Це їхній стиль: підірвуть щось у себе і звинуватять нас, щоб ударити по нашій ГТС. Вони скажуть, що просто реагували», – зазначив президент.

Він додав, що у разі атаки на ГТС України Європа залишиться без газу, а Путін зможе вимагати запустити «Північний потік 2». Зеленський вважає, що така російська атака може статися через два місяці.

Зеленський наголосив, що Європі потрібна чітка позиція щодо російської загрози європейській енергосистемі.

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