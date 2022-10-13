Садовий закликав ставити буржуйки в будинках та економити світло і воду

Мер Львова Андрій Садовий закликав львів’ян обладнати пункти обігріву в укриттях будинків, а також економити електроенергію, тепло та воду. Про це він заявив у своєму відозверненні у Facebook.

Мер Львова заявив, що країна та місто входять у режим надзвичайної ситуації. І це триватиме доти, доки не виженуть російських окупантів. Тому він закликав львів’ян облаштовувати пункти обігріву, також, за його словами, містянам слід запастися буржуйками в укриттях, дровами та навіть генераторами.

«Атакуючи Львів 10 та 11 жовтня, агресор розкрив свої плани. Тепер ми точно знаємо, що коли буде мінусова температура, вони будуть нищити ТЕЦи, підстанції, всі об’єкти критичної інфраструктури. Я хочу сьогодні подякувати всім тим львів’янам, які у своїх будинках облаштували вже пункти обігріву, які запаслися дровами, багато хто вже навіть купив собі невеликі генератори. Люди банально зібралися в будинку і зрозуміли, що це потрібно зробити. І оці пункти обігріву, які є в укритті, можливо не ідеальні, але там можна поставити піч, дрова і це рятує, поки комунальники будуть виправляти ситуацію. І це може бути не раз, не два – а багато разів. Люди добрі, зберіться в будинку, об’єднайтеся і подумайте, що треба мати вдома, в будинку. Я вірю в нашу силу, в силу нашої громади!», – цитує мера пресслужба міськради.

Нагадаємо, цього тижня росія два дні поспіль запускала ракети, аби зруйнувати критичну інфраструктуру країни. У Львові були зруйновані 4 електропідстанції. Внаслідок авіаударів частина області була знеструмлена, також була відсутня вода. Крім того, львів’яни скаржились на перебої у роботі Інтернету та телефонного зв’язку.

Додамо також , що Львів готується до різних сценаріїв опалювального сезону. У мерії вже розробили план дій при обмеженні чи відсутності постачання газу та електроенергії.

Так, комунальники роблять запаси альтернативних видів палива, зокрема й дров, готують печі «буржуйки». Загалом місто підготувало близько 700 таких печей, які за потреби можна буде використовувати.

До лютого 2023 року у Львові хочуть збудувати біопаливну котельню, яка покриє потреби в опаленні четвертої частини міста. У цей об’єкт «Нафтогаз» збирається вкласти 1 млрд грн.

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