Росіяни викрадають дітей з окупованого Херсону, – Генштаб

У четвер, 13 жовтня, російські окупанти завдали 1 ракетний та 15 авіаційних ударів, здійснили 22 обстріли з РСЗВ по території України. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору та території республіки білорусь.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Атинське та Велика Рибиця;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гряниківка, Гатище та Стрілеча;

на Краматорському напрямку – з танків та артилерії різних типів, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Терни та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Іванград та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах Мар’їнки, Невельського, Первомайського та Золотої Ниви.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали населені пункти Степногірськ, Оріхів та Комишуваха.

На Південнобузькому напрямку обстрілам з реактивних систем залпового вогню піддано Нікополь.

Також у Генштабі додали, що росіяни продовжують вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій. Так, з початку жовтня, за наявною інформацією, з Херсону вивезено близько 170 дітей.