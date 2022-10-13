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На Львівщині працює ППО, – Козицький

Ольга Денисяка

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Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під час повітряної тривоги на Львівщині спрацювала система противовітряної оборони. Про це він заявив у Телеграмі.

Голова ОВА пообіцяв згодом оприлюднити всі деталі та наголосив, що небезпеа триває досі.

«Львівщина: працювала ППО. Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях! Небезпека ще триває», – написав Козицький.

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 15:39 год.  Небезпека триває і досі. Тому необхіно перебувати у укриттях.

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