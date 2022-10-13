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Окупанти атакували дронами-камікадзе Київщину

Анастасія Диняк

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Під атакою російських дронів-камікадзе опинилося село у Бучанському районі на Київщині. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, у четвер, 13 жовтня, від дронів-камікадзе постраждало село Наливайківка Макарівської селищної громади Бучанського району.

«Ворог продовжує уражати критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти України. Зокрема, постраждали об’єкти та мирні громадяни населених пунктів Наливайківка Київської області, Миколаїв та Нікополь. Для ударів противник використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва», – йдеться у повідомленні.

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