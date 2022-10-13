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На заході ЗСУ збили 4 російські ракети

Анастасія Диняк

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Українські військові збили чотири ворожі ракети у західному регіоні. Про це йдеться у повідомленні Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗСУ.

Так, у четвер, 13 жовтня, росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури у західному регіоні України. Крилаті ракети типу «Калібр» запустили з акваторії Чорного моря.

«Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» в зоні нашої відповідальності», – заявили в командуванні.

Нагадаємо, 13 жовтня російські війська вдарили ракетами по військовому об’єкту у Золочівському районі Львівщини.

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