На заході ЗСУ збили 4 російські ракети

Українські військові збили чотири ворожі ракети у західному регіоні. Про це йдеться у повідомленні Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗСУ.

Так, у четвер, 13 жовтня, росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури у західному регіоні України. Крилаті ракети типу «Калібр» запустили з акваторії Чорного моря.

«Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» в зоні нашої відповідальності», – заявили в командуванні.

Нагадаємо, 13 жовтня російські війська вдарили ракетами по військовому об’єкту у Золочівському районі Львівщини.