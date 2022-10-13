На Харківщині виявили тіла ще трьох убитих

У Куп’янському районі на Харківщині виявили тіла ще трьох цивільних, яких вбили росіяни. Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Так, у четвер, 13 жовтня, у деокупованому селищі Куп’янськ-Вузловий правоохоронці виявили ще три тіла. Одного з загиблих російські окупанти застрелили за допомогу ЗСУ.

За словами товариша вбитого, чоловік повідомляв українським військовим місця дислокації окупантів.

На узбіччі дороги також знайшли тіла чоловіка та жінка. За попередніми даними, загиблі потрапили під мінометний обстріл росіян.