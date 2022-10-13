Львів попрощався з викладачем Академії сухопутних військ

В останню путь провели 50-річного львів’янина Олександра Ісакова, який викладав у Національній академії сухопутних військ. Про це повідомив очільник вишу Павло Ткачук на своїй сторінці у Facebook.

Львів’янина Олександр Ісаков не стало 11 жовтня. У четвер, 13 жовтня, з Героєм попрощалися у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, а згодом поховали на Личаківському кладовищі.

«Полковник Олександр Ісаков був справжнім патріотом України, кваліфікованим військовим професіоналом, порядним, справедливим та чуйним офіцером», – написав Павло Ткачук.

Біографічна довідка воїна:

Олександр Ісаков (28.05.1972 – 11.10.2022) навчався у СЗШ №43. У 1993 році закінчив колишнє Львівське вище військове-політичне училище, згодом вступив на військову службу.

Із 1996 року обіймав посаду старшого референта-перекладача відділу аналізу та обробки інформації, опісля працював старшим викладачем кафедри тактики Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Згодом займався підприємництвом у сфері готельно-ресторанного бізнесу.

У 2022 році повернувся на військову службу на посаді заступника начальника Центру підвищення кваліфікації Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

В Олександра Ісакова залишилися дружина Наталія та син Олексій.